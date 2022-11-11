Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.Toplam 32 takımın seri başı sistemine göre eşleştiği kupada müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.Gaziantep FK - BolusporAdana Demirspor - Çaykur RizesporAntalyaspor - Manisa FKBaşakşehir - GöztepeKasımpaşa - ÜmraniyesporGiresunspor - Karacabey BelediyesporKayserispor - GençlerbirliğiAlanyaspor - EyüpsporSivasspor - Esenler EroksporAnkaragücü - TuzlasporFatih Karagümrük - UşaksporKonyaspor - BodrumsporKura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, şunları söyledi:"İlk 4 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Kupaya bu turdan katılacak takımlara da şimdiden başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Geride kalan turlarda birbirinden zevkli mücadeleler verildi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek takımlarımızın aynı şekilde maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. Bizim en büyük dileğimiz fair play. Hak edenin kazanacağı maçlar olması da en büyük hedefimiz. Kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katlıma imkanı sağlayan kupaya isim sponsorluğu yapan ve katkı sağlayan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Maçları yayınlayan Turkuaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünlerde yer almasını ümit ediyorum."