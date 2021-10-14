Türkiye ile Rusya, biatlon branşında iş birliği planlıyor

Türkiye Kayak Federasyonu ile Rusya arasında biatlon branşında ortak kamp çalışmaları yapılması için ilk adım atıldı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, biatlonda 4 olimpiyat, 12 dünya şampiyonluğu bulunan eski Rus sporcu Alexandr Tikhonov, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu makamında ziyaret etti.



Bolu ve Erzurum'da tesisler ile milli takım kamplarını da ziyaret eden Tikhonov, Ali Oto'yla Türkiye-Rusya ortak kamp çalışmaları için temasta bulundu.



Ali Oto, yönetim kuruluyla gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra aralık ayında tekrar Rus heyetiyle bir görüşme yapacaklarını belirtti.





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