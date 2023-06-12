Türkiye-Galler maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Türkiye-Galler maçının öncelikli bilet satışı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 20:05
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 150, 250 ve 350 lira olarak belirlendi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery