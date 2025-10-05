Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamladı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde Ukrayna ile karşılaştı.
Rakibini 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.
