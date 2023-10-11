Türkiye, dünya tekvandosuna 'Sağırkaya metodu'nu kazandırdı

Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, yıldızlar kategorisindeki tekvandocuların sıkletlerinin kilo yerine boya göre belirlendiği metoda isminin verilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.



Aynı zamanda Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Denetçi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Sağırkaya, adının verildiği yöntemin çıkış noktası, amacı ve faydaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sağırkaya, tekvando, güreş, judo, karate, halter gibi yarışmaların sıkletlere göre yapıldığı branşlarda, sporcuların kilo verme eğilimi olduğundan bahsederek, "Müsabakalarda çok yakın zamana kadar kilolarını ayarlayamayan sporcular, son hafta aşırı kilo vererek sıkletlerine girmeye çalışır. Tekvandoda ise boy bir avantaj. Özellikle düşük kilolara inerek boy avantajını kullanma fikri var. Tabii bu her zaman çalışan bir sistem değil. Siz kilonuzla oynadığınız ve vücut kitle endeksini alt değerlere çektiğiniz zaman vücuttaki gücü, dayanıklılığı, korumayı kaybedebiliyorsunuz. Çünkü son günlerde kaybedilen kilolarla beraber vücuttaki suyu atıyorsunuz. Bu da sağlığa çok zararlı." diye konuştu.



Sağırkaya metodunun sporcu sağlığını koruma kaygısıyla oluşturulduğunu belirten spor insanı, 2019'da ortaya çıkan bu fikri şöyle anlattı:



"Fikir, 2019'da İspanya'da yapılan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa Tekvando Federasyonu Başkanıyla salonun dışında istişare ederken çıktı. Bu sırada bir ambulans geldi. Ambulansın neden geldiğini sorduk. Kilo düşen çocuklardan birinin bayılıp hastanelik olduğunu öğrendik. Aşırı su kaybından. Kısa süre sonra bir ambulans daha geldi ve bir çocuk daha hastaneye gitti. Bu çocukları nasıl koruyabiliriz diye düşünürken, Avrupa Federasyonu Başkanı'na, 'Sıkletleri boy kategorileriyle yapsak, kilo düşmenin önüne geçmiş oluruz.' dedim. O da konuyu çalışmamı istedi. Federasyon başkanımızın da desteğiyle bu çalışmaya başladım. Dünyada 85'e yakın ülkeden binlerce sporcunun ölçümlerini yaptık. Bu ölçümler sonucu kilo kategorilerinde yarışan çocukların yüzde 57'ye yakınının, Dünya Sağlık Örgütü'nün vücut kitle endeksinin dışına taştığı görüldü. Araştırmaya başladıktan sonra gördük ki kilo vermenin zararlarıyla ilgili bir sürü çalışma yapılmış. Özellikle 12-14 yaş arası, gelişim çağındaki çocuklara aşırı derecede kilo verdirilmesinin, sağlık sorunlarına yol açtığına dair birçok araştırma var. Su kaybı nedeniyle kalp ritim bozukluğu, strese bağlı organ kayıpları, tümör gibi birçok sağlık sorunu yaşanabiliyor."



Sıkletlerin kilo yerine boya göre belirlendiği yöntemin, 2022'deki birkaç turnuvada test edildikten sonra WT'nin ocak ayındaki toplantısında kurallar arasına girdiği bilgisini veren Sağırkaya, "İlk kez Avrupa Başkanlık Kupası'nda uygulandı. Şubat ayında İstanbul'da yapmıştık. Daha sonra Bulgaristan'daki Avrupa Kulüpler Şampiyonası ve Saraybosna'daki 2023 Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda uygulandı. 19-21 Ekim tarihlerinde Belgrad'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda da uygulanacak." dedi.



- "Hafif sporcular 2. raunttan itibaren daha rahat hareket ediyor"



Yöntemin, kas yapıları farklı olduğu için gençler ve büyükler yaş gruplarında uygulanamayacağını aktaran Sağırkaya, araştırmalar ve test müsabakalarındaki şu bulguları paylaştı:



"Bu sadece yıldızlar kategorisindeki sporcular için geçerli bir sistem. Bu yaş grubundaki çocukların kas yapıları yetişkinler gibi değil. Gelişmekte oldukları için 12-14 yaşındaki çocuklara kas çalışması yaptıramazsınız. Bilimsel açıdan sınırlıdır. Vücutlarındaki kas oranı yüzde 25 civarındadır. Dolayısıyla aynı boy, cinsiyet ve yaştaki çocukların kilo farklılıkları, büyük oranda yağ farkından kaynaklanır. Kilo farkından dolayı vuruş kuvvetinde de fark oluşacağı kaygısı vardı. Ancak turnuvalarda gördük ki 10-11 kilo daha düşük kilolu çocuklar rakiplerini yendiler. Yalnızca ilk turlar değil, finaller göz önüne alındığında da görüyorsunuz ki kilo hiçbir etki etmedi. Ayrıca Dünya Şampiyonası'nda kilosu fazla sporcuların, 2 ve 3. rauntta zorlanmaya başladıklarını gördük. Hafif sporcular ise 2 ve 3. rauntta daha rahat hareket etmeye başladılar. Dünya Şampiyonası'nın gösterdiği en önemli sonuçlardan biri de sakatlık olmadı. Çünkü çocuklar beslendiler ve kendilerini koruyabildiler."



- "Kore'den çıkan bir spora, dünya çocuklarına hediyemiz"



Sağırkaya, önceliklerinin sağlıklı bir jenerasyon yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Bizim için asıl en önemli şey, sağlık başarının önünde olmalı. Çünkü bu yıldızlar yaş grubundaki çocuklar için olimpiyat yok. Belki ileride Dünya Yıldızlar Şampiyonası da olmayacak. Dünya Federasyonu'nun masasındaki opsiyonlardan biri de bu. Çünkü artık yıldızlardan çok 21 yaş altı formatında yapılması düşünülüyor. İkinci sebep ise çocukları kilo kategorilerinden alarak onları fiziksel ve psikolojik baskıdan kurtarmak. Çünkü kendi kararları değil. 12 yaşındaki bir çocuk, antrenörü, anne-babası ne derse onu uyguluyor. Eğitimsiz ve bilgisiz, çocuklara kilo verdirerek avantaj sağlayacağını düşünen dünyada birçok antrenör ve aile var. Yeni sistemle bunu da elimine etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Yeni uygulamanın, tüm dünyadaki yıldız sporcular için bir avantaj olduğunu savunan Sağırkaya, "Çocuklar artık sağlıklı beslenerek spor yapacaklar. Bu çalışma için Türkiye tekvandosunun dünya tekvandosuna, dünya çocuklarına bir hediyesi diyebiliriz. Bunun bir parçası olmak benim adıma gurur verici. İleride biz olmayacağız. Bugün varız, yarın başka birileri bu görevleri yürütecek. Ama şu densin ki 'Bu proje Türkiye'den geldi. Türkiye'den birileri bunu yaptı ve dünya tekvandosuna hediye etti'. Sağırkaya metodu için Kore'den çıkan bir spora, dünya çocuklarına bizim bir hediyemiz oldu diyelim." yorumunu yaptı.







