Türkiye'den, İspanya 3. Lig'e gitti

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'den Kasım ayında ayrılan Emre Çolak, sürpriz bir transfere imza attı.



31 yaşındaki futbolcu, İspanya 3. Lig takımlarından CF Intercity'ye transfer oldu.



İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Emre Çolak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Emre Çolak, daha önce İspanya'da Deportivo forması giymişti.





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