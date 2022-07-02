Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Şevval İlayda Tarhan 4'üncü, Elif Beyza Aşık, 6'ncı oldu.



Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisi finalinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan 244,6 puanla 4'üncü, Elif Beyza Aşık ise 194,1 puanla 6'ncı sırada müsabakayı tamamladı.



10 metre havalı tüfek karışık takım sıralama atışlarını Ömer Akgün ve Şeymanur Koca 623,9 puanla 6'ncı, Yusuf Karabina ve Gülşen Delen ise 610,3 puanla 16'ncı bitirdi.





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