Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap kazananı Tobias Andresen

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 7. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı.



Turun sondan ikinci etabı, İzmir'in Çeşme ile Karşıyaka ilçeleri arasındaki 125,4 kilometrelik parkurda düzenlendi. 3. kategori bir tırmanış haricinde düzlüklerden oluşan etaba 152 sporcu katıldı.



Q36.5 takımından James Whelan ve Beykoz Belediyespor'dan Natnael Berhane, bitime 98 kilometre kala ana gruptan ayrıldı. Berhane son 8, Whelan da son 6 kilometrede yakalandı.



Bitiş düzlüğü öncesindeki derin virajda çok sayıda bisikletçi düştü.



Toplu finişe sahne olan etabı 2 saat 50 dakika 58 saniyede tamamlayan Andresen, TUR 2024'teki 3. etap zaferini yaşadı.



Andresen böylece sprint klasmanında liderliğe yükseldi.



Etapta 2'nciliği Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex takımı), 3'üncülüğü de Manuel Penalver (Polti Kometa) elde etti.









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