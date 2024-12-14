Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın final etabı başladı

2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın üçüncü ve final etabı İzmir'de start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın final etabı başladı
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14 Aralık 2024 15:02
Son güncelleme 14 Aralık 2024 15:03
2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın üçüncü ve final etabı İzmir'de başladı.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Bilardo Tesisleri'ndeki final etabında Hacı Arap Yaman, Özcan Can Arcan, Barış Cin, Tunçay Gülay, Serdar Gümüş, Halim Doruk, Emrah Taç ve Mehmet Sezer katılıyor.

Final etabı yarınki müsabakalarla tamamlanacak.

 
 
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