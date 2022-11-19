Türkgücü-Bayern Münih 2 maçında olay çıktı!

Almanya'da dördüncü ligde mücadele eden Münih Türkgücü ile Bayern Münih'in amatör takımı arasındaki maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.



Bayern Münih 2 taraftarı üzerinde "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" yazan pankartı açtı. Bunun üzerine Türkgücü yetkilileri pankartın kaldırılmasını istedi.



Taraftarın pankartı indirmemekte direnmesi üzerine çıkan olaylarda polis biber gazı da kullanarak pankartı kaldırdı.



Münih polisinden yapılan açıklamada, pankartı kaldırmak için biber gazı kullanmak zorunda kalındığı ifade edildi.



Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu da çıkan olaylar sonrasında güvenliği gerekçe göstererek maçı tatil etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ