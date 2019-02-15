Turkcell'li atletler Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek.Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24.'sü de 16 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:Mizgin Ay 60 metreBurcu Erdemir 60 metreDerya Yıldırım 400 metre / 4x400 metreBerfe Sancak 400 metre / 4x400 metreSemra Karaslan 800 metreRahime Tekin 800 metreBurcu Subatan 1500 metreEmine Hatun Tuna 1500 metreDerya Kunur 3000 metreKader Güvenç 3000 metreŞevval Avaz 60 metre EngelliÖzge Soylu 60 metre EngelliEcem Çalagan Uzun AtlamaTuğba Aydın Uzun AtlamaBeyza Tilki Üç Adım AtlamaTuğba Aydın Üç Adım AtlamaKadriye Aydın Yüksek AtlamaMerve Menekşe Yüksek AtlamaBuse Arıkazan Sırıkla AtlamaBüşra Pekşirin Sırıkla AtlamaEmel Dereli Gülle AtmaAysel Yılmaz Gülle AtmaDerya Yıldırım 4x400 metreMeryem Kemeç 4x400 metreYaren Açar 4x400 metreZeynep Kuran 4x400 metreZehra Börekçi 4x400 metreEmre Zafer Barnes 60 metreKayhan Özer 60 metreYavuz Can 400 metre / 4x400 metreAkın Özyürek 400 metre / 4x400 metreSalih Tekgöz 800 metreM. Mustafa Helvacı 800 metreAbdullah Özdemir 1500 metreAbdurrahman Gediklioğlu 1500 metreHakan Çoban 3000 metreSüleyman Bekmezci 3000 metreMikdat Sevler 60 metre EngelliBatuhan Buğra Eruygun 60 metre EngelliFurkan Aktaş 60 metre EngelliMuammer Demir Uzun AtlamaEmre Dalkıran Uzun Atlama

Can Özüpek Üç Adım Atlama





Necati Er Üç Adım Atlama





Alperen Acet Yüksek Atlama





Enes Talha Şenses Yüksek Atlama





Ersu Saşma Sırıkla Atlama





İlkay Aydemir Sırıkla Atlama





Osmancan Özdeveci Gülle Atma





Murat Gündüz Gülle Atma





Oğuz Akgül 4x400 metre





Berke Akçam 4x400 metre





Oğuzhan Kaya 4x400 metre





Kübilay Ençü 4x400 metre



