Turkcell'li atletler Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek.
Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24.'sü de 16 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.
24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde: KADINLAR: SporcuDisiplin
Mizgin Ay 60 metre
Burcu Erdemir 60 metre
Derya Yıldırım 400 metre / 4x400 metre
Berfe Sancak 400 metre / 4x400 metre
Semra Karaslan 800 metre
Rahime Tekin 800 metre
Burcu Subatan 1500 metre
Emine Hatun Tuna 1500 metre
Derya Kunur 3000 metre
Kader Güvenç 3000 metre
Şevval Avaz 60 metre Engelli
Özge Soylu 60 metre Engelli
Ecem Çalagan Uzun Atlama
Tuğba Aydın Uzun Atlama
Beyza Tilki Üç Adım Atlama
Tuğba Aydın Üç Adım Atlama
Kadriye Aydın Yüksek Atlama
Merve Menekşe Yüksek Atlama
Buse Arıkazan Sırıkla Atlama
Büşra Pekşirin Sırıkla Atlama
Emel Dereli Gülle Atma
Aysel Yılmaz Gülle Atma
Derya Yıldırım 4x400 metre
Meryem Kemeç 4x400 metre
Yaren Açar 4x400 metre
Zeynep Kuran 4x400 metre
Zehra Börekçi 4x400 metre ERKEKLER: SporcuDisiplin
Emre Zafer Barnes 60 metre
Kayhan Özer 60 metre
Yavuz Can 400 metre / 4x400 metre
Akın Özyürek 400 metre / 4x400 metre
Salih Tekgöz 800 metre
M. Mustafa Helvacı 800 metre
Abdullah Özdemir 1500 metre
Abdurrahman Gediklioğlu 1500 metre
Hakan Çoban 3000 metre
Süleyman Bekmezci 3000 metre
Mikdat Sevler 60 metre Engelli
Batuhan Buğra Eruygun 60 metre Engelli
Furkan Aktaş 60 metre Engelli
Muammer Demir Uzun Atlama
Emre Dalkıran Uzun Atlama
Can Özüpek Üç Adım Atlama
Necati Er Üç Adım Atlama
Alperen Acet Yüksek Atlama
Enes Talha Şenses Yüksek Atlama
Ersu Saşma Sırıkla Atlama
İlkay Aydemir Sırıkla Atlama
Osmancan Özdeveci Gülle Atma
Murat Gündüz Gülle Atma
Oğuz Akgül 4x400 metre
Berke Akçam 4x400 metre
Oğuzhan Kaya 4x400 metre
Kübilay Ençü 4x400 metre