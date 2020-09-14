Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler, Balkan şampiyonasını ilk sırada tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemde geçen Türk atletizminin genç yıldızları, 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi kimseye bırakmadı.İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya alarak ilk sırada yerini aldı.42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu. 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız şu şekilde sıralandı:Erkekler 100m Umut UysalErkekler 400m Kubilay EnçüErkekler 1500m Devrim KazanErkekler 5000m Mahsum DeğerErkekler 400m Engelli Berke AkçamErkekler 3000m Devrim KazanErkekler 110m Engelli Serhat BulutErkekler 3000m Engelli İbrahim KaratekerKadınlar 3000m Rümeysa CoşkunKadınlar Üç Adım Atlama Gizem AkgözKadınlar Disk Atma Özlem BecerekKadınlar Cirit Atma Münevver HancıKadınlar Gülle Atma Pınar AkyolKadınlar 5000 metre Tuğçe ÖzkanErkekler 4x100m TürkiyeErkekler Gülle Atma Savaş ParlakErkekler 1500m İslam TaşçıErkekler Yüksek Atlama Ali Eren ÜnlüErkekler 3000m Ömer AmaçtanErkekler 110m Engelli Tibet SancakErkekler 3000 Engelli Tayyip ArslanErkekler 4x100 TürkiyeKadınlar 100m Zülha ArmutçuKadınlar 400m Engelli Meryem AygünKadınlar 3000m Su Engelli Urkuş IşıkKadınlar Sırıkla Atlama Sıla Simay HarmanKadınlar Sırıkla Atlama Beyza BaşKadınlar Cirit Atma Esra TürkmenKadınlar Gülle Atma Büşra Hatun EkinciKadınlar 100m Engelli Yaren YıldırımKadınlar Uzun Atlama Gizem AkgözErkekler 100m Oğuz UyarErkekler Yüksek Atlama Orhan BaştürkErkekler Üç Adım Atlama Onur ÇaparoğluErkekler 200m Oğuz UyarErkekler Sırıkla Atlama Yunus Emre KızılKadınlar 800m Süreyya YıldızKadınlar 3000m Su Engelli Şevval ÖzdoğanKadınlar Heptatlon Zeynep ÇaylakKadınlar 4x400 Türkiye