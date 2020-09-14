Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler, Balkan şampiyonasını ilk sırada tamamladı

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nı 14'ü altın, 17'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 40 madalya ile ilk sırada tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler, Balkan şampiyonasını ilk sırada tamamladı
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14 Eylül 2020 13:28
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemde geçen Türk atletizminin genç yıldızları, 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi kimseye bırakmadı.

İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya alarak ilk sırada yerini aldı.



42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu. 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız şu şekilde sıralandı:

ALTIN:

Erkekler 100m                        Umut Uysal
Erkekler 400m                        Kubilay Ençü
Erkekler 1500m                      Devrim Kazan
Erkekler 5000m                      Mahsum Değer
Erkekler 400m Engelli            Berke Akçam
Erkekler 3000m                      Devrim Kazan
Erkekler 110m Engelli              Serhat Bulut
Erkekler 3000m Engelli          İbrahim Karateker
Kadınlar 3000m                      Rümeysa Coşkun
Kadınlar Üç Adım Atlama       Gizem Akgöz
Kadınlar Disk Atma                 Özlem Becerek
Kadınlar Cirit Atma                 Münevver Hancı
Kadınlar Gülle Atma               Pınar Akyol
Kadınlar 5000 metre              Tuğçe Özkan

GÜMÜŞ MADALYA
Erkekler 4x100m                    Türkiye           
Erkekler Gülle Atma               Savaş Parlak
Erkekler 1500m                      İslam Taşçı
Erkekler Yüksek Atlama         Ali Eren Ünlü
Erkekler 3000m                      Ömer Amaçtan
Erkekler 110m Engelli            Tibet Sancak
Erkekler 3000 Engelli              Tayyip Arslan
Erkekler 4x100                       Türkiye
Kadınlar 100m                        Zülha Armutçu
Kadınlar 400m Engelli            Meryem Aygün
Kadınlar 3000m Su Engelli     Urkuş Işık
Kadınlar Sırıkla Atlama           Sıla Simay Harman
Kadınlar Sırıkla Atlama           Beyza Baş
Kadınlar Cirit Atma                 Esra Türkmen
Kadınlar Gülle Atma               Büşra Hatun Ekinci
Kadınlar 100m Engelli            Yaren Yıldırım
Kadınlar Uzun Atlama            Gizem Akgöz

BRONZ MADALYA
Erkekler 100m                        Oğuz Uyar
Erkekler Yüksek Atlama         Orhan Baştürk
Erkekler Üç Adım Atlama       Onur Çaparoğlu
Erkekler 200m                        Oğuz Uyar
Erkekler Sırıkla Atlama           Yunus Emre Kızıl        
Kadınlar 800m                        Süreyya Yıldız
Kadınlar 3000m Su Engelli     Şevval Özdoğan
Kadınlar Heptatlon                 Zeynep Çaylak
Kadınlar 4x400                       Türkiye



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