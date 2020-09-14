Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler, Balkan şampiyonasını ilk sırada tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemde geçen Türk atletizminin genç yıldızları, 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi kimseye bırakmadı.
İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya alarak ilk sırada yerini aldı.
42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu. 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız şu şekilde sıralandı:
ALTIN:
Erkekler 100m Umut Uysal
Erkekler 400m Kubilay Ençü
Erkekler 1500m Devrim Kazan
Erkekler 5000m Mahsum Değer
Erkekler 400m Engelli Berke Akçam
Erkekler 3000m Devrim Kazan
Erkekler 110m Engelli Serhat Bulut
Erkekler 3000m Engelli İbrahim Karateker
Kadınlar 3000m Rümeysa Coşkun
Kadınlar Üç Adım Atlama Gizem Akgöz
Kadınlar Disk Atma Özlem Becerek
Kadınlar Cirit Atma Münevver Hancı
Kadınlar Gülle Atma Pınar Akyol
Kadınlar 5000 metre Tuğçe Özkan
GÜMÜŞ MADALYA
Erkekler 4x100m Türkiye
Erkekler Gülle Atma Savaş Parlak
Erkekler 1500m İslam Taşçı
Erkekler Yüksek Atlama Ali Eren Ünlü
Erkekler 3000m Ömer Amaçtan
Erkekler 110m Engelli Tibet Sancak
Erkekler 3000 Engelli Tayyip Arslan
Erkekler 4x100 Türkiye
Kadınlar 100m Zülha Armutçu
Kadınlar 400m Engelli Meryem Aygün
Kadınlar 3000m Su Engelli Urkuş Işık
Kadınlar Sırıkla Atlama Sıla Simay Harman
Kadınlar Sırıkla Atlama Beyza Baş
Kadınlar Cirit Atma Esra Türkmen
Kadınlar Gülle Atma Büşra Hatun Ekinci
Kadınlar 100m Engelli Yaren Yıldırım
Kadınlar Uzun Atlama Gizem Akgöz
BRONZ MADALYA
Erkekler 100m Oğuz Uyar
Erkekler Yüksek Atlama Orhan Baştürk
Erkekler Üç Adım Atlama Onur Çaparoğlu
Erkekler 200m Oğuz Uyar
Erkekler Sırıkla Atlama Yunus Emre Kızıl
Kadınlar 800m Süreyya Yıldız
Kadınlar 3000m Su Engelli Şevval Özdoğan
Kadınlar Heptatlon Zeynep Çaylak
Kadınlar 4x400 Türkiye
İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya alarak ilk sırada yerini aldı.
42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu. 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız şu şekilde sıralandı:
ALTIN:
Erkekler 100m Umut Uysal
Erkekler 400m Kubilay Ençü
Erkekler 1500m Devrim Kazan
Erkekler 5000m Mahsum Değer
Erkekler 400m Engelli Berke Akçam
Erkekler 3000m Devrim Kazan
Erkekler 110m Engelli Serhat Bulut
Erkekler 3000m Engelli İbrahim Karateker
Kadınlar 3000m Rümeysa Coşkun
Kadınlar Üç Adım Atlama Gizem Akgöz
Kadınlar Disk Atma Özlem Becerek
Kadınlar Cirit Atma Münevver Hancı
Kadınlar Gülle Atma Pınar Akyol
Kadınlar 5000 metre Tuğçe Özkan
GÜMÜŞ MADALYA
Erkekler 4x100m Türkiye
Erkekler Gülle Atma Savaş Parlak
Erkekler 1500m İslam Taşçı
Erkekler Yüksek Atlama Ali Eren Ünlü
Erkekler 3000m Ömer Amaçtan
Erkekler 110m Engelli Tibet Sancak
Erkekler 3000 Engelli Tayyip Arslan
Erkekler 4x100 Türkiye
Kadınlar 100m Zülha Armutçu
Kadınlar 400m Engelli Meryem Aygün
Kadınlar 3000m Su Engelli Urkuş Işık
Kadınlar Sırıkla Atlama Sıla Simay Harman
Kadınlar Sırıkla Atlama Beyza Baş
Kadınlar Cirit Atma Esra Türkmen
Kadınlar Gülle Atma Büşra Hatun Ekinci
Kadınlar 100m Engelli Yaren Yıldırım
Kadınlar Uzun Atlama Gizem Akgöz
BRONZ MADALYA
Erkekler 100m Oğuz Uyar
Erkekler Yüksek Atlama Orhan Baştürk
Erkekler Üç Adım Atlama Onur Çaparoğlu
Erkekler 200m Oğuz Uyar
Erkekler Sırıkla Atlama Yunus Emre Kızıl
Kadınlar 800m Süreyya Yıldız
Kadınlar 3000m Su Engelli Şevval Özdoğan
Kadınlar Heptatlon Zeynep Çaylak
Kadınlar 4x400 Türkiye