Türk tenisi için tarihi başarı: FİNAL!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.
Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.
22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.
Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.
Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.
22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.
🇹🇷 Zeynep Sönmez, WTA Merida'da finalde!
🎾 Milli tenisçimiz, Alina Korneeva'yı 7-6 ve 6-2 setlerle mağlup ederek finale yükseldi!pic.twitter.com/BFjmayjJda
— Sporx (@sporx) November 3, 2024