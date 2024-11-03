Türk tenisi için tarihi başarı: FİNAL!

Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvalarında ilk kez finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk tenisi için tarihi başarı: FİNAL!
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03 Kasım 2024 22:18
 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası yarı finalinde Rus Alina Korneeva'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Zeynep Sönmez, organizasyonun yarı finalinde Rus Alina Korneeva ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Zeynep Sönmez, profesyonel kariyerinde ilk kez WTA 250 turnuvasında adını finale yazdırdı.

22 yaşındaki Zeynep, ABD'li Ann Li ve Rus tenisçi Polina Kudermetova müsabakasının galibiyle finalde karşılaşacak.

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