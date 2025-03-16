Türk Telekom, Petkim Spor engelini aştı

Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Türk Telekom konuk ettiği Petkim Spor'u 85-75 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Petkim Spor engelini aştı
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16 Mart 2025 17:30
Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom sahasında Petkim Spor'u ağırladı.

Ankara salonunda oynanan karşılaşmayı Türk Telekom 85-75 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Türk Telekom ligdeki galibiyet sayısını 9'a çıkarırken, Petkim Spor ligdeki 13. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Mesut Öztürk

Türk Telekom: İsmet Akpınar 17, Brown 17, Angola 11, Alexander 6, Makoundou 15, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Bruhnke, Bess 2, Hanlan 15

Aliağa Petkimspor: Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, Karahan Efeoğlu 15

1. periyot: 21-12

Devre: 37-28

3. periyot: 62-49

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