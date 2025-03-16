Türk Telekom, Petkim Spor engelini aştı

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom sahasında Petkim Spor'u ağırladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ankara salonunda oynanan karşılaşmayı Türk Telekom 85-75 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Türk Telekom ligdeki galibiyet sayısını 9'a çıkarırken, Petkim Spor ligdeki 13. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Mesut Öztürk
Türk Telekom: İsmet Akpınar 17, Brown 17, Angola 11, Alexander 6, Makoundou 15, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Bruhnke, Bess 2, Hanlan 15
Aliağa Petkimspor: Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, Karahan Efeoğlu 15
1. periyot: 21-12
Devre: 37-28
3. periyot: 62-49
Ankara salonunda oynanan karşılaşmayı Türk Telekom 85-75 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Türk Telekom ligdeki galibiyet sayısını 9'a çıkarırken, Petkim Spor ligdeki 13. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Mesut Öztürk
Türk Telekom: İsmet Akpınar 17, Brown 17, Angola 11, Alexander 6, Makoundou 15, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Bruhnke, Bess 2, Hanlan 15
Aliağa Petkimspor: Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, Karahan Efeoğlu 15
1. periyot: 21-12
Devre: 37-28
3. periyot: 62-49