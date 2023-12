Türk Telekom, Anadolu Efes'i ağırlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, pazar günü lider Anadolu Efes'i konuk edecek.



Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Batuhan Söylemezoğlu ve Çağlar Özkan hakem üçlüsü yönetecek.



Geçen sezon Erdem Can yönetiminde tarihi bir sezon geçiren Türk Telekom, eski başantrenörüne ilk kez rakip olacak.



Erdem Can yönetiminde geçen sezonu ligde lider bitiren, play-off'ta yarı final oynayan ve Avrupa Kupası'nda finalde mücadele eden Türk Telekom, bu sezon istediği performansı ortaya koyamıyor.



Sezona Nenad Canak'la başlayan, başarısız sonuçlardan sonra Sırp başantrenörle yollarını ayıran ve takımın başına Selçuk Ernak'ı getiren Türk Telekom'un ligde 6'şar galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.



Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes ise ligde 10 galibiyet, 2 yenilgiyle zirvede yer alıyor.



Karşılaşma, hafta içi Avrupa kupalarından galibiyet alamayan ve ligde son hafta maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesine sahne olacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU