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Türk sporcular, Dünya Üniversite Oyunları'nda 4 madalya daha kazandı

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda mücadele eden milliler, atletizm ve okçulukta 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 13'e çıkardı.

calendar 26 Temmuz 2025 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: taf.org.tr
Türk sporcular, Dünya Üniversite Oyunları'nda 4 madalya daha kazandı
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FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) mücadele eden milli sporcular, 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen organizasyonun 10. gününde atletizm ve okçuluk branşlarındaki yarışmalar yapıldı.

Erkekler yarı maratonda 2'nci olan Ramazan Baştuğ; Ayetullah Aslanhan, Azat Demirtaş ve Ömer Amaçtan ile beraber katıldığı erkekler yarı maraton takım yarışında da gümüş madalya elde etti.



Nursena Çeto, Dilek Öztürk ve Ezgi Kaya'dan oluşan kadın yarı maraton takımı, bronz madalya aldı.

Okçulukta Ulaş Berkim Tümer ise Çinli Hao Feng ile karşılaştığı erkekler klasik yay 3'üncülük maçından galip ayrıldı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 13'e (5 altın, 5 gümüş, 3 bronz) yükseldi.

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