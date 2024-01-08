Türk okçuluğu madalyaları kazanmaya devam etmek istiyor

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2023 yılında 36 uluslararası madalya kazandıklarını belirterek, "Türk okçuluğu kazanmaya alıştı. Bu kazanma alışkanlığını daha da ileriye taşıyacağız." dedi.



2023 yılını Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Mete Gazoz'un altın madalya elde etmesi ve Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın da dünya ikincisi olarak 2024 Paris Olimpiyatları kotasını kazanmasıyla başarılı bir şekilde kapatan Okçuluk Milli Takımı, 2024'te de başarılarını sürdürmek istiyor.



Bu yıl Çin'in Şanghay, Güney Kore'nin Yecheon kentleri ile Antalya'da yapılacak Dünya Kupası ayakları, Hırvatistan'ın Porec kentindeki Avrupa Grand Prix'si ve Almanya'nın Essen kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, yılın en önemli spor mücadelesi olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak.



2023'te 36 madalya



Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Türk okçuluğu için 2023 yılının çok başarılı geçtiğini belirterek, hem gençlerde hem de büyüklerde dünya şampiyonalarının olduğu bir yılı 36 madalyayla kapadıklarını söyledi.



Milli sporcuların katıldığı tüm uluslararası yarışmalarda her kategoride madalya almayı başardığını dile getiren Ergin, "Bu madalyaların birçoğu da tabii ki altın madalya olarak gerçekleşti. Bu da kazanan bir ülke olarak kazanan takım olarak bize güven veriyor." diye konuştu.



Ergin, 2023'ün unutamayacakları bir yıl olarak geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Büyük erkek takımımızın Berlin'de elde ettiği takım kotası ve dünya ikinciliği madalyası en önemlisiydi. Okçuluk federasyon tarihinde ilk defa erkek takımımız, Dünya Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösterdi. Bunu da 2024 Paris Olimpiyatları'na kota kazanarak taçlandırmış olduk. Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz, ünvanlarına dünya şampiyonluğunu da ekledi ve yine bu kategoride ülkemize ilk defa dünya şampiyonluğu ünvanını getirmiş oldu."



"Niteliği de artırmak için çaba sarf ediyoruz"



Göktuğ Ergin, Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmasıyla okçuluğa çok büyük bir ilgi olduğunu söyledi.



Nicelik artarken niteliği de artırmak için çok büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Ergin, "Bunun meyvelerini bu sene toplamaya başladık. Gençler Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız, gerçekten çok güzel bir performans gösterdi. Gerçekten geleceğe ümitle bakabileceğimiz, çok genç, kariyerlerini başarılarla da taçlandıracak birçok sporcumuz var. Bu anlamda tabii ki çok mutluyuz. Türk okçuluğu kazanmaya alıştı. Bu kazanma alışkanlığını daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.





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