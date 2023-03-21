Türk Hava Yolları final için sahaya çıkıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında çarşamba günü İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi konuk edecek.



Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.



İtalya'da oynanan ilk maçı 3-0 kaybeden Türk Hava Yolları'nın finale çıkabilmesi için rövanşı 3-0 veya 3-1 kazanarak maçı altın sete götürmesi ve bu seti de kazanması gerekecek.



Turu geçen ekip, CSM Targoviste-Volei Alba Blaj eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.





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