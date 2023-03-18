Türk Hava Yolları, deplasmanda kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: İbrahim Ünal, Serap Kuka
Bolu Belediyespor: Kodala, Sabir Ece Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğlulları (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Cruz, Elisa Tuana Köse, Seher Aksoy, Selin Navruz, Melike Nezihe Çadır)
Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Maglio, (Melis Yılmaz, Özlem Tuğral, Şeyma Ercan, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 15-25, 25-14, 22-25, 12-25
Süre: 97 dakika (25, 22, 29, 21)
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: İbrahim Ünal, Serap Kuka
Bolu Belediyespor: Kodala, Sabir Ece Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğlulları (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Cruz, Elisa Tuana Köse, Seher Aksoy, Selin Navruz, Melike Nezihe Çadır)
Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Orthmann, Maglio, (Melis Yılmaz, Özlem Tuğral, Şeyma Ercan, Ada Germen, Bahar Toksoy Guidetti)
Setler: 15-25, 25-14, 22-25, 12-25
Süre: 97 dakika (25, 22, 29, 21)
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