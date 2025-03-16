Türk Hava Yolları, deplasmanda hata yapmadı

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu.
Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Türk Hava Yolları 3-1 kazandı.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyesi: Buse Cilkiz, Fatmanur Yılmaz, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, İrem Çor)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Emine Arıcı, Ratzke (Buse Kayacan, Alecrim, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)
Setler: 17-25, 26-24, 21-25, 18-25
Süre: 95 dakika