Türk Hava Yolları, deplasmanda hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, deplasmanda hata yapmadı
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16 Mart 2025 19:36

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu.

Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Türk Hava Yolları 3-1 kazandı.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyesi: Buse Cilkiz, Fatmanur Yılmaz, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, İrem Çor)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Emine Arıcı, Ratzke (Buse Kayacan, Alecrim, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)

Setler: 17-25, 26-24, 21-25, 18-25 

Süre: 95 dakika

 

 

 



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