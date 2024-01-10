Turgutluspor'da Ramazan Çelik şoku

3. Lig ekibi Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik görevini bıraktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Turgutluspor'da Ramazan Çelik şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 13:55
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını şampiyonluk yarışında ikinci sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik görevinden istifa etti.

Kırmızı-siyahlı takımı sürpriz şekilde zirve yarışına sokan Turgutlulu genç teknik adam, kendisi için zor olsa da ayrılmaya mecbur kaldığını söyledi.

Sezon boyunca küçük sorunlar dışında Başkan Gökhan Akın'ın özverisiyle güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyleyen Çelik, açıklamasında, "Fakat anlam veremediğim bir şekilde ilk yarının son maçından sonra hiç bilgim olmadan takımın en fazla süre alan oyuncuların biri sportif direktörün raporu ve yönetim kurulunun onayıyla kadro dışı bırakıldı. Buna itiraz ettiysem de kabul görmedi. Yerine transfer yapılacağı söylendi ama sonra transfer yapılmayıp lige bu şekilde devam edileceği belirtildi. Bazı şeylere mecbur bırakıldık" dedi.

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery