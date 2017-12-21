Başkanı'in erken seçim kararı almasının ardından başkan adayı olduğunu açıklayan, iki gün sonra yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini söyledi.Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dursun Özbek yönetimini eleştiren Turgay Kıran, Özbek yönetiminin adaylara 10 gün vererek etkisiz hale getirdiğini belirtti.Turgay Kıran'ın adaylığını çekmesinin ardından Dursun Özbek'e rakip olarak sadece Mustafa Cengiz kaldı.İşte Turgay Kıran'ın açıklaması;