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Turgay Kıran, Galatasaray başkanlık adaylığından çekildi!

İki gün önce Galatasaray'ın başkan adayı olduğunu açıklayan Turgay Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com
Turgay Kıran, Galatasaray başkanlık adaylığından çekildi!
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21 Aralık 2017 21:55
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in erken seçim kararı almasının ardından başkan adayı olduğunu açıklayan Turgay Kıran, iki gün sonra yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dursun Özbek yönetimini eleştiren Turgay Kıran, Özbek yönetiminin adaylara 10 gün vererek etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Turgay Kıran'ın adaylığını çekmesinin ardından Dursun Özbek'e rakip olarak sadece Mustafa Cengiz kaldı.

İşte Turgay Kıran'ın açıklaması;



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