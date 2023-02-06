Tüm spor faaliyetleri iptal edildi!

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Kahramanmaraş merkezde gerçekleşen ve 10 ili de etkileyen depremin ardından ülkedeki spor faaliyetleri, ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.



Spor Bakanlığı tarafından tüm federasyonlara gönderilen talimatla, ikinci bir duyuruya kadar ülkedeki tüm uluslararası faaliyetlerin iptal edildiği duyuruldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, canlı yayında yaptığı açıklamada Süper Lig için kararın Salı günü açıklanacağını söylemişti. Büyükekşi, salı günü yapacağı açıklamada ligin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini resmi olarak açıklayacak.



Futbolun yanı sıra, THY EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak maçlar da iptal edildi.



Voleybol Federasyonu da, ikinci bir duyuruya kadar tüm faaliyetlerin durduğunu açıklamıştı.





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