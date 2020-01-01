Trump: "Marş sırasında diz çökme eylemi, utanç verici"

ABD Başkanı Donald Trump, NBA oyuncularının ulusal marş sırasında diz çökmesini, bir kez daha "utanç verici" olarak nitelendirdi.



Trump, ulusal marş sırasında diz çöken spor takımlarıyla ilgili görüşlerini yeniden ifade etti. Bu eylem, NBA'de yakın zamanda büyük bir şekilde popüler hale gelmişti.



FOX News'a konuşan Trump, NBA oyuncularını marş sırasında diz çöktüğü için kınadı ve siyahi topluma yardım etme konusunda kendisini överken, bu eylemi "utanç verici" olarak nitelendirdi.



"Bence utanç verici bir durum. Onlar için birçok şey yapmak adına, yine onlarla beraber çok çalışıyoruz. Onlar için bu yaptıklarımdan sonra, marş sırasında herkesin diz çöktüğünü görüyorum. Benim için bu kabul edilemez bir durum. Diz çöktüklerini gördüğümde, maçı kapatıyorum."



Trump, oyuncular ulusal marşta diz çökmeye başvurursa, NBA maçlarını izlemeyeceğini önceden de beyan etmişti.



Geçtiğimiz hafta, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, Trump'ın NBA'i izlememesi durumunda, NBA'den tek bir kişinin bile bununla ilgilenmeyeceğini söylemişti.



