TRT'den frekans güncelleme hatırlatması

Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.
TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.
TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.
TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.
TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.
TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
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