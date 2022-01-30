Trezeguet, Mısır'ı uzatmalarda uçurdu!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Fas'ı uzatmalara giden maçta 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trezeguet, Mısır'ı uzatmalarda uçurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2022 20:38
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçında Mısır, Fas ile karşı karşıya geldi.

Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo'da oynanan mücadeleyi Mısır 2-1 kazandı.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Muhammed Salah ve 100. dakikada Trezeguet kaydetti. Fas'ın tek golü 7. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'dan geldi.

Mısır'da, Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed 111 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla Mısır Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Kamerun'un rakibi oldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.