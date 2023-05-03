Trabzonspor forması giyen Trezeguet'e talip çıktı.



Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Al Ittihad'ın Mısırlı futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.



Haberde şu ifadeler kullanıldı;



"Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen oyuncuya henüz beş büyük ligden bir teklif gelmedi. Al-Ahly ve Al-Ittihad, Mısırlı sol kanat için teklif yapacak. Al-Ittihad, oyuncuyu ikna etmek için yüksek maaş teklifi yapacak."



Trabzonspor'da bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Trezeguet, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.





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