Trey Murphy III en az 3 hafta yok

New Orleans Pelicans forveti Trey Murphy III'ün hamstring gerginliği nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Trey Murphy III en az 3 hafta yok
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04 Ekim 2024 15:20
New Orleans Pelicans forveti Trey Murphy III'ün hamstring gerginliği nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Murphy'nin yakın zamanda düzenlenen bir antrenman sırasında geçirdiği sakatlığın MR sonuçları ile doğrulandığı ve yaklaşık üç hafta içinde tekrar muayene edileceği belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu şu anda mevcut kontratının çaylak ölçeğinde uzatılması için uygun durumda ve Pelicans ile bu konuda anlaşamaması durumunda, 2025'te sınırlı serbest oyuncu olacak.

Murphy geçtiğimiz sezon 57 maçta ortalama 29.7 dakikada 14.8 sayı, 4.9 ribaund ve 2.2 asist kaydetmişti.

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