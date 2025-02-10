Trendyol Süper Lig'de son görünüm

Ligde 23. hafta mücadelesi, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı dışında tamamlandı. Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer aldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de son görünüm
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10 Şubat 2025 23:24
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.

Süper Lig'de 23. haftanın ardından Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2

Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-2

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0

- Puan durumu

Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 21 18 3 0 54 22 32 57
2.FENERBAHÇE 22 17 3 2 57 22 35 54
3.REEDER SAMSUNSPOR 22 13 4 5 36 23 13 43
4.İKAS EYÜPSPOR 22 11 6 5 34 20 14 39
5.GÖZTEPE 22 10 5 7 40 27 13 35
6.BEŞİKTAŞ 21 9 8 4 31 21 10 35
7.RAMS BAŞAKŞEHİR 22 9 6 7 39 30 9 33
8.KASIMPAŞA 22 7 10 5 40 42 -2 31
9.TRABZONSPOR 21 7 8 6 35 24 11 29
10.CORENDON ALANYASPOR 22 7 7 8 25 30 -5 28
11.ÇAYKUR RİZESPOR 22 8 3 11 26 37 -11 27
12.GAZİANTEP FK 21 7 5 9 26 29 -3 26
13.ONVO ANTALYASPOR 22 7 5 10 25 41 -16 26
14.TÜMOSAN KONYASPOR 22 6 6 10 29 36 -7 24
15.NET GLOBAL SİVASSPOR 22 6 5 11 26 37 -11 23
16.BELLONA KAYSERİSPOR 21 4 8 9 22 41 -19 20
17.SİPAY BODRUM FK 22 4 5 13 15 29 -14 17
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 1 7 14 23 42 -19 10
19.ADANA DEMİRSPOR 21 2 2 17 20 50 -30 5
NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. 

- 24. hafta

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)


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