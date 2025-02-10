Trendyol Süper Lig'de son görünüm

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 21 18 3 0 54 22 32 57 2.FENERBAHÇE 22 17 3 2 57 22 35 54 3.REEDER SAMSUNSPOR 22 13 4 5 36 23 13 43 4.İKAS EYÜPSPOR 22 11 6 5 34 20 14 39 5.GÖZTEPE 22 10 5 7 40 27 13 35 6.BEŞİKTAŞ 21 9 8 4 31 21 10 35 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 22 9 6 7 39 30 9 33 8.KASIMPAŞA 22 7 10 5 40 42 -2 31 9.TRABZONSPOR 21 7 8 6 35 24 11 29 10.CORENDON ALANYASPOR 22 7 7 8 25 30 -5 28 11.ÇAYKUR RİZESPOR 22 8 3 11 26 37 -11 27 12.GAZİANTEP FK 21 7 5 9 26 29 -3 26 13.ONVO ANTALYASPOR 22 7 5 10 25 41 -16 26 14.TÜMOSAN KONYASPOR 22 6 6 10 29 36 -7 24 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 22 6 5 11 26 37 -11 23 16.BELLONA KAYSERİSPOR 21 4 8 9 22 41 -19 20 17.SİPAY BODRUM FK 22 4 5 13 15 29 -14 17 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 1 7 14 23 42 -19 10 19.ADANA DEMİRSPOR 21 2 2 17 20 50 -30 5

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı.Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.Süper Lig'de 23. haftanın ardından Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-2Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-2Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0Ligde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)