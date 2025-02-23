Trendyol 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

Trendyol 1. Ligde 26. hafta maçları tamamlanırken Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
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23 Şubat 2025 22:34
Trendyol 1. Lig'in 26. haftası tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, 55 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Manisa FK-Geosis Boluspor: 0-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 3-3

Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-0

Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 1-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0

MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: 4-0

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0

Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor: 0-0

Puan durumu

Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 26 17 4 5 40 20 20 55
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 26 13 7 6 41 25 16 46
3.ERZURUMSPOR FK 26 13 5 8 37 20 17 44
4.GENÇLERBİRLİĞİ 26 12 8 6 34 24 10 44
5.TEKSÜT BANDIRMASPOR 26 11 7 8 34 35 -1 40
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 26 12 3 11 38 28 10 39
7.AHLATCI ÇORUM FK 26 10 9 7 33 25 8 39
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 26 10 8 8 41 32 9 38
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 26 9 11 6 29 23 6 38
10.GEOSİS BOLUSPOR 26 10 7 9 34 29 5 37
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 26 10 7 9 35 33 2 37
12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 26 10 7 9 32 31 1 37
13.ESENLER EROKSPOR 26 9 8 9 35 33 2 35
14.SAKARYASPOR 26 8 11 7 32 34 -2 35
15.MKE ANKARAGÜCÜ 26 10 4 12 34 27 7 34
16.MANİSA FK 26 10 3 13 35 36 -1 33
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 26 9 6 11 27 28 -1 33
18.ŞANLIURFASPOR 26 8 6 12 30 34 -4 30
19.ADANASPOR 26 4 9 13 21 44 -23 21
20.FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 26 0 0 26 10 91 -81 -21
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.

27. hafta programı

Trenyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)

13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)

2 Mart Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazartesi:

20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

 
 

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