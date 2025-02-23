Trendyol 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, 55 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Manisa FK-Geosis Boluspor: 0-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 3-3
Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-0
Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 1-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0
MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: 4-0
Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0
Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor: 0-0
Puan durumu
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.
27. hafta programı
Trenyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
2 Mart Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazartesi:
20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Haftanın kapanış maçında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Deplasmanda Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor, 55 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Manisa FK-Geosis Boluspor: 0-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 3-3
Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-0
Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: 1-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-0
MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor: 4-0
Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 4-0
Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor: 0-0
Puan durumu
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|26
|17
|4
|5
|40
|20
|20
|55
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|26
|13
|7
|6
|41
|25
|16
|46
|3.ERZURUMSPOR FK
|26
|13
|5
|8
|37
|20
|17
|44
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|12
|8
|6
|34
|24
|10
|44
|5.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|26
|11
|7
|8
|34
|35
|-1
|40
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|26
|12
|3
|11
|38
|28
|10
|39
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|26
|10
|9
|7
|33
|25
|8
|39
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|26
|10
|8
|8
|41
|32
|9
|38
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|9
|11
|6
|29
|23
|6
|38
|10.GEOSİS BOLUSPOR
|26
|10
|7
|9
|34
|29
|5
|37
|11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|26
|10
|7
|9
|35
|33
|2
|37
|12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|26
|10
|7
|9
|32
|31
|1
|37
|13.ESENLER EROKSPOR
|26
|9
|8
|9
|35
|33
|2
|35
|14.SAKARYASPOR
|26
|8
|11
|7
|32
|34
|-2
|35
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|10
|4
|12
|34
|27
|7
|34
|16.MANİSA FK
|26
|10
|3
|13
|35
|36
|-1
|33
|17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|26
|9
|6
|11
|27
|28
|-1
|33
|18.ŞANLIURFASPOR
|26
|8
|6
|12
|30
|34
|-4
|30
|19.ADANASPOR
|26
|4
|9
|13
|21
|44
|-23
|21
|20.FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|26
|0
|0
|26
|10
|91
|-81
|-21
27. hafta programı
Trenyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
28 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
2 Mart Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazartesi:
20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
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