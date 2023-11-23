Trendyol 1. Lig'de haftanın programı!

1. Lig'de 13. hafta cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın programı!
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23 Kasım 2023 14:08
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesi yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak 13. haftanın programı şöyle:

Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

25 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Şehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

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