14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Trendyol 1. Lig'de 15-17. hafta maçlarının programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 15-17. hafta maçlarının programını açıkladı.

14 Kasım 2025 19:08
Haber: AA
Trendyol 1. Lig'in 15, 16 ve 17. haftalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 15, 16 ve 17. haftalarının maç programı şu şekilde:

- 15. hafta


28 Kasım Cuma:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya)

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Stat belli değil)

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

 - 16. hafta

6 Aralık Cumartesi:

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

7 Aralık Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Erzurumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat belli değil)

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)

 - 17. hafta

12 Aralık Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Boluspor (Yeni Adana)

13 Aralık Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Stat belli değil)

13.30 Serikspor-Manisa FK (Stat belli değil)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor (Diyarbakır)

14 Aralık Pazar:

13.30 Erzurumspor-Sipay Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Eminevim Ümraniyespor (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Sakarya Atatürk)

