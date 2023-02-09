Transfer dönemi 18 Şubat'a uzadı

TFF, yapılan başvuruların ardından transfer döneminin 18 Şubat'a kadar ertelendiğini duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır."



FIFA'YA BAŞVURULDU



Türkiye Futbol Federasyonu, transfer döneminin ertelenmesi ile ilgili FIFA'ya yapılan başvuruyu şu sözlerle duyurmuştu:



"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.



Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir."





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