Trampolinde dünya ikincisi Tuba Bade, okulunda çiçeklerle karşılandı

Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazanan Tuba Bade Şahin, Bolu'daki okulunda alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

calendar 19 Kasım 2025 15:24
Haber: AA
Trampolinde dünya ikincisi Tuba Bade, okulunda çiçeklerle karşılandı
Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazanan milli sporcu Tuba Bade Şahin, Bolu'daki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar bireysel finalinde 53.420 puan, kadınlar senkron finalinde Ada Kanat ile 45.270 puan alarak 2 gümüş madalya kazanan Şahin, Bolu'ya döndü.

Eğitim gördüğü Bolu Spor Lisesi'ne giden Şahin'i arkadaşları okul girişinde alkışladı.

Öğretmenleri de çiçek verdikleri m

