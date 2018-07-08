Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transfer olması sonrasında orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor.Uzun zamandır 25 yaşındaki futbolcu için görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, Mor-Sarılı ekibe son teklifini sundu. Yapılan görüşmelerde başarılı oyuncu için istenen bonservisi yüksek bulan Fırtına, kiralık formülünü devreye soktu.Bordo- Mavililer'in, Osmanlıspor'a 'Satın alma opsiyonlu kiralama' teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Musa ile Beşiktaş'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği biliniyor.