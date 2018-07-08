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Trabzonspor'un Musa Çağıran teklifi

Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'dan Musa Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'un Musa Çağıran teklifi
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08 Temmuz 2018 12:44
Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transfer olması sonrasında orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor.

Uzun zamandır 25 yaşındaki futbolcu için görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, Mor-Sarılı ekibe son teklifini sundu. Yapılan görüşmelerde başarılı oyuncu için istenen bonservisi yüksek bulan Fırtına, kiralık formülünü devreye soktu.

Bordo- Mavililer'in, Osmanlıspor'a 'Satın alma opsiyonlu kiralama' teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Musa ile Beşiktaş'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği biliniyor.

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