Derbide Hakim Ziyech'e 'vur' talimatı

Ligdeki 89 golünün 17'sini ceza alanı dışından kaydeden Galatasaray, derbide de bu yolla gol bulmayı hedefliyor.
Teknik direktör Okan Buruk, uzaktan golleriyle sezona damga vuran Hakim Ziyech'e 'kaleyi gördüğün her yerden vur' talimatı verdi. Livakovic'in bu alanda zayıf kaldığını belirleyen teknik heyet, Kerem Demirbay'dan da sık sık kaleyi denemesini talep etti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu maçlarda 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Teknik direktör Okan Buruk, uzaktan golleriyle sezona damga vuran Hakim Ziyech'e 'kaleyi gördüğün her yerden vur' talimatı verdi. Livakovic'in bu alanda zayıf kaldığını belirleyen teknik heyet, Kerem Demirbay'dan da sık sık kaleyi denemesini talep etti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu maçlarda 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.