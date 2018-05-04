Trabzonspor'un muhtemel Kasımpaşa 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.Trabzonspor'da Slovak oyuncu Matus Bero, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi ile Fabian Castillo da maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı ve maçta görev alabilecekleri öğrenildi.Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısına,11'i ile çıkması bekleniyor.