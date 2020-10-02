Trabzonspor'dan stoper operasyonu: Cisse!

Trabzonspor, transferin son günleri yaklaşırken, Olympiakos'un stoperi Pape Abou Cisse ile ilgileniyor.



Yunan basını. bordo-mavili yönetimin 25 yaşındaki savunmacı için satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.



Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.97 boyundaki Senegalli oyuncunun durumunun birkaç gün içinde netleşeceği de belirtildi.



Senegal Milli Takımı ile 3 maça çıkan ve 1 gol atan Cisse de Trabzonspor'da forma giymeye sıcak bakıyor.



