Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, Trabzonspor'un gündemine geldi.

Haber; Sabah
Trabzonspor'dan Alper Potuk'a veto
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12 Eylül 2020 09:43
Transfer çalışmalarına devam Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sarı lacivertli ekip ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki oyuncunun transferi yönetim kurulu tarafından düşünülmedi. Teknik direktör Eddie Newton'ın ise oyuncu hakkında bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.



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