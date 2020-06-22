Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

Alanyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!
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22 Haziran 2020 22:11
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, bir futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.

Genç kaleci Uğurcan Çakır, mücadelenin 38. dakikasında bir sakatlık geçirdi. Genç eldiven, ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarının başında yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.

Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



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