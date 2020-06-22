Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, bir futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.



Genç kaleci Uğurcan Çakır, mücadelenin 38. dakikasında bir sakatlık geçirdi. Genç eldiven, ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarının başında yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.



Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



