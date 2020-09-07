Trabzonspor'da Pereira'nın durumu ciddi

Rizespor'la oynanan hazırlık maçında attığı gol sırasında sakatlık yaşayan Trabzonspor'un Portekizli oyuncu Joao Pereira, Beşiktaş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Pereira'nın durumu ciddi
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07 Eylül 2020 11:13
Rizespor'la oynanan hazırlık maçında attığı gol sırasında sakatlık yaşayan Trabzonspor'un Portekizli oyuncu Joao Pereira'nın yapılan ilk kontrollerinde durumu ciddi gözükmüyordu.

Aynı maçta problem yaşayan Abdülkadir Ömür'ün de Pereira'nın da ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçında oynaması bekleniyordu. Ancak Portekizli oyuncunun dün çekilen MR'ında 1. dereceden yırtık tespit edildi.

Yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak olan 36 yaşındaki sağ bek Beşiktaş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak



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