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Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik

Trabzonspor'da kongre öncesi aidatlarını ödediklerini iddia eden bir grup salona alınmayınca arbede yaşandı.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da kongre öncesi gerginlik
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01 Temmuz 2018 15:11
Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde aidatlarını ödediklerini iddia eden bir grup kişi, kongre salonuna alınmayınca salon önünde gerginlik yaşandı.

Trabzonspor'un tüzük değişikliği için olağanüstü kurul toplantısının gerçekleştirileceği salonun önünde aidatlarını ödedikleri halde içeriye alınmadıklarını belirten bir grup taraftar, güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü kongreye alınmayan ve kulübe üye olduğunu ifade eden bir grup vatandaş, yaşanan mağduriyetten dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelip kendilerine açıklama yapmasını ve özür dilemesini istediler.

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