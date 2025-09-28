Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0 ile geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
İkinci yarıda etkili oynayan Trabzonspor, 50. dakikada Diana Lucas Msewa'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bordo-mavililer, 57. dakikada Kaltrina Biqkaj'ın golüyle Yüksekovaspor karşısında farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
