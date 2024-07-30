Trabzonspor yeni sezon öncesi özellikle stoper bölgesine yaptığı transferler dikkat çekerken, Stefan Savic'in yanında oynayacak isim de belli oldu. Watford'da forma giyen 30 yaşındaki stoper Wesley Hoedt ile anlaşmaya vardı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen 30 yaşındaki sol stoper, 44 maçta forma giymiş, 3 gol ve 3 asist üretmişti.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
1.93 boyundaki oyuncunun Watford ile bir yıllık daha sözleşmesi var. 2018 yılında piyasa değeri 15 milyon euro olan Hoedt, günümüzde 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip..
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen 30 yaşındaki sol stoper, 44 maçta forma giymiş, 3 gol ve 3 asist üretmişti.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
1.93 boyundaki oyuncunun Watford ile bir yıllık daha sözleşmesi var. 2018 yılında piyasa değeri 15 milyon euro olan Hoedt, günümüzde 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip..
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