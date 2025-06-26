Trabzonspor, Wooh için geri sayımda!

Sağ beke Wagner Pina'yı alan Trabzonspor, stoper transferini bitirme noktasında çok önemli bir aşamaya geldi.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde görüşmeye Fransa'ya gittiği Rennes forması giyen Christopher Wooh için bordo-mavili takım, artık geri sayıma geçti.
Taraflar, Kamerunlu savunmacının transferinde 4 milyon Euro artı bonuslar üzerinden el sıkıştı. Ardından Trabzonspor, oyuncuyla masaya oturarak anlaşma şartlarında önemli bir mesafe kaydetti.
Tatilde olan 23 yaşındaki stoperin, Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı ve olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi. Trabzonspor, oyuncunun transferini ay sonuna yetiştirmeyi planlıyor. 3 sezondur Rennes'de oynayan Wooh'un piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde görüşmeye Fransa'ya gittiği Rennes forması giyen Christopher Wooh için bordo-mavili takım, artık geri sayıma geçti.
Taraflar, Kamerunlu savunmacının transferinde 4 milyon Euro artı bonuslar üzerinden el sıkıştı. Ardından Trabzonspor, oyuncuyla masaya oturarak anlaşma şartlarında önemli bir mesafe kaydetti.
Tatilde olan 23 yaşındaki stoperin, Karadeniz ekibine gelmeye sıcak baktığı ve olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi. Trabzonspor, oyuncunun transferini ay sonuna yetiştirmeyi planlıyor. 3 sezondur Rennes'de oynayan Wooh'un piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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