Trabzonspor'un yeni transferi Batagov Trabzon'da

Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov Trabzon'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'un yeni transferi Batagov Trabzon'da
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10 Ağustos 2024 22:01
Trabzonspor'un Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'tan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi.

Stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak görev alabilen Arseniy Batagov'un Trabzon'a gelişi Ukrayna'da devam eden savaş prosedürleri nedeniyle daha önce 3 kez iptal olmuştu.

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile ile 63 maçta süre alan Arseniy Batagov 3 gol 4 asistlik skor katkısı sağlarken, SK Dnipro-1 ile 46 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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