Trabzonspor'un yarı final yolunda rakibi Inter

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i ağırlayacak ve kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'un yarı final yolunda rakibi Inter
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 08:46
UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde bugün İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Girişlerin VIP tribünü haricinde ücretsiz olacağı karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery