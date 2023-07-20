Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'nın Kranj kentinde çalışmalarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2023 15:16
Trabzonspor yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Milli takımlarda görev aldıktan sonra kampa dahil olan oyuncular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery