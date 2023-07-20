Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor!

Trabzonspor yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da devam ediyor.
Bordo-mavili ekip, 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Milli takımlarda görev aldıktan sonra kampa dahil olan oyuncular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Bordo-mavili ekip, 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Milli takımlarda görev aldıktan sonra kampa dahil olan oyuncular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.