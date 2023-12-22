Trabzonspor'un Roma'dan hedefi: Karsdorp

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara hız verdi. Sağ bek arayışlarında olan Karadeniz temsilcisi, Roma'nın Rick Karsdorp için çalışmalara başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'un Roma'dan hedefi: Karsdorp
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 11:52
Trabzonspor devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara hız verdi. Savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan Karadeniz temsilcisinde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Bordo- mavililer, İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden Roma'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp için harekete geçti.

Trabzonspor'un Ocak ayı transfer döneminde bu transfer için Roma ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

2017 yılından beri Roma'da top koşturan Karsdorp'un sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona eriyor. Hollanda Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

ŞU ANDAKİ DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Bu sezon 14 maçta forma giyen yıldız oyuncu 1 asiste imza attı. Roma'nın 6 yıl önce 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Karsdorp'un şimdiki değeri 7 milyon Euro.

LARSEN İLE AYRILIK

Trabzonspor'un devre arasında Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile yollarını ayıracağı ve bu yüzden de bu bölgeye kesinlikle transfer yapmayı planladığı belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery