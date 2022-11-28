Trabzonspor'un Marek Hamsik planı!

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı ile jübile maçına çıkmıştı.



Yaşı ilerlediği için hem kulüp hem de milli takımı fizik olarak kaldıramayan Hamsik, geleceğiyle ilgili henüz net bir karar verebilmiş değil.



Jübile maçının ardından kariyeriyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli bir şey yok. Ancak uzun zamanımın kalmadığı gerçek" cevabını vermişti.



Günebakış'ta yer alan habere göre, Trabzonspor Yönetimi, Hamsik'ten gelecek sinyale göre tecrübeli futbolcuya sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.



Milli takım kariyerini noktalayan Hamsik, futbola veda edeceği adres olarak Napoli'yi göstermişti.



12 yıl İtalyan devinin formasını giyen ve Napoli'de Maradona'nın ardından efsaneleşen Hamsik, "Napoli'de büyük bir partiyle jübile yapacağım. Orayı elbette çok özlüyorum" demişti.





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